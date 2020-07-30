РИАМО - 30 июл. Пятому модулю Ступинского завода ячеистого бетона выдано заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

«Открытие модуля позволит обеспечить 15 новых рабочих мест», – отмечается в материале.

Площадь производственно-складского помещения АО «Ступинский завод ячеистого бетона» составляет более 10 тысяч квадратных метров.

На предприятии будут осуществлять резку арматуры, а также организуют сортировку и хранение негорючих материалов.