РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 июл. В городском округе Мытищи выявили четыре нарушения правил перевозки детей в рамках проведения массовой проверки сотрудниками отдела ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское», сообщается на сайте администрации горокруга.

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пассажиров, предупреждения и пресечения нарушений ПДД, связанных с перевозкой детей, сотрудниками отдела ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» продолжается проведение массовых проверок под названием «Ребенок-пассажир».

«29 июля рейд проводился на улице Мира. К сожалению, только за час массовой проверки было выявлено четыре нарушения правил перевозки детей. В очередной раз внимание родителей было обращено на необходимость использования специальных детских удерживающих устройств при перевозке маленьких пассажиров, а также были проведены беседы по их правильному применению», - говорится в сообщении.

Именно в летний период происходит наибольшее количество тяжелых по последствиям дорожных аварий с участием детей-пассажиров, так как это время отпусков и семейных поездок на большие расстояния, когда в дороге устает не только водитель, но и пассажиры. Поэтому следует заранее предусмотреть, чтобы детям-пассажирам было комфортно. Ни в коем случае нельзя нагружать салон тяжелыми габаритными предметами, тем более рядом с местом ребенка.

«Также обязательно предусмотрите остановки для отдыха, но только в строго отведенных местах, никогда не останавливайтесь с ребенком на обочине. Но не стоит забывать, что даже короткие поездки с детьми должны быть безопасными, ведь перевозите вы самое дорогое!» - заключается в материале.