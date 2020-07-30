РИАМО – 30 июл. Зарплаты ведущих и участников популярного шоу «Дом-2» продолжают падать, сейчас участники телестройки получают 95 тысяч рублей в месяц, сообщает kp.ru.

Между тем раньше Ксения Собчак как ведущая программы получала 100 тысяч долларов каждый месяц. Участники шоу Рустам Солнцев, Алена Водонаева, Степан Меньщиков получали по 5 тысяч долларов, Виктория Боня – 8 тысяч долларов. А сейчас ведущий программы Влад Кадони получает максимум 140 тысяч рублей в месяц.

«Звездные ведущие Ольга Бузова и Ксения Бородина, конечно, зарабатывают больше Кадони. Помимо «Дома-2», Оля и Ксюша снимаются в его «дочке» - проекте «Бородина против Бузовой» (та же история, но в другом формате)», - отмечается в материале.

Зарплата у самых звездных лиц проекта, в зависимости от количества съемочных дней, не может быть больше 2,1 миллиона рублей в месяц.

Однако годовой доход Бузовой в рейтинге Forbes – 2,7 миллиона долларов.