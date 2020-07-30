РИАМО - 30 июл. К летнему сезону отдыха и путешествий эксперты Роскачества добавили в рейтинг наушников 35 новых моделей беспроводных наушников и выбрали лучшие из них по соотношению цена/качество, говорится на официальном сайте Роскачества.
Программу испытаний разработали совместно с международными институтами потребительских испытаний и исследований качества товаров.
В ходе исследования оценивалось качество звука, качество его передачи, функциональность наушников, их удобство и прочность.
В первую десятку лучших наушников вошли устройства от брендов Sennheiser, Marshall, Samsung, Beats, Sony, JBL, Bowers & Wilkins.
Подробнее с исследованием можно ознакомиться по ссылке.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии