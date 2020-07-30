РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 июл. Водителям в подмосковном Красногорске напомнили о необходимости предоставлять преимущество транспорту со спецсигналами, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

В Московской области сотрудники Госавтоинспекции провели профилактический рейд «Спецсигнал». Автоинспекторы напомнили водителям о необходимости предоставления преимущества в движении автомобилям спецтранспорта.

«Тематический рейд «Спецсигнал» проведен в городском округе Красногорск. Он был направлен на профилактику и пресечение случаев непредоставления преимущества в движении транспортным средствам, имеющим нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковыми маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом», - говорится в сообщении.

За данное правонарушение на основании части 2 статьи 12.17 КоАП РФ пересмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до одного года.

«Подводя итоги рейда, автоинспекторы отметили, что большинство участников дорожного движения уважительно относятся к проезду машин спецслужб», - заключается в материале.