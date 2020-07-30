РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 июл. Третьего августа в Щелкове состоится торжественное открытие знаменитого Гребневского ключа после проведения масштабных работ по его благоустройству, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В 2018 году благодаря усилиям местных активных жителей была найдена жила Гребневского родника в Березовой роще.

«При участии местных депутатов и администрации родник был включен в программу губернатора Московской области «Родники Подмосковья», - говорится в сообщении.

Первые два этапа благоустройства были произведены за счет муниципального бюджета. Завершающий этап состоялся при поддержке благотворительного фонда «Экология для всех».

Гребневский родник является одним из самых красивых в Московской области, который удачно вписался в живописный ландшафт.

Торжественное открытие состоится 3 августа в 12:00 в деревне Гребнево на улице Лучистой вблизи дома №8. Принять участие в открытии благоустроенного ключа могут все желающие.