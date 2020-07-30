РИАМО - 30 июл. Порядка 30 миллионов рублей компенсаций выплатили жителям Рузского городского округа, чьи дома были повреждены или разрушены в результате прорыва насыпной дамбы в начале июля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Никто не ожидал таких осадков, какие выпали этим летом. Сильный удар пришелся по Рузскому городскому округу. После ливней прорвало дамбу, пострадало 24 дома, из которых восемь разрушены полностью», — написал Воробьев в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, с первого дня на месте ЧС работали 700 сотрудников областных аварийных служб. В порядок привели системы водоотведения, построили асфальтовую дорогу и починили мост. Также специалисты вывезли мусор с дачных участков.

«Главное, что все живы — а восстановить дома мы поможем. Уже выплатили около 30 миллионов рублей, компенсацию люди вправе потратить по своему усмотрению. <…> Тех, кто оказался в сложной ситуации, мы не бросим. Будем рядом», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что некоторые жители округа уже начали строительство домов.

Восьмого июля из-за сильных дождей разрушилась насыпная дамба в Рузском округе, в результате чего были подтоплены дома, приусадебные участки и дороги. Губернатор дал указание финансово поддержать пострадавших жителей и в максимально короткие сроки ликвидировать последствия ЧС.