РИАМО - 30 июл. В Московской области для повышения безопасности дорожного движения в темное время суток установили более 70 тысяч световозвращающих элементов на дорогах регионального значения, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», согласно которому к 2024 году необходимо снизить количество мест концентрации ДТП в два раза по сравнению с 2017 годом.

«Впервые в этом году на четырех региональных дорогах катафоты монтируют как по осевой, так и по краевой разметке», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он уточнил, что на неосвещенных участках Егорьевского шоссе, проходящих вне населенных пунктов в городском округе Шатура, установили более двух тысяч катафотов. Также завершены работы на крутом повороте дороги «Аникеевка – Нахабино» вблизи деревни Аникеевка городского округа Красногорск. Здесь установили более 50 световозвращающих элементов.

«Катафоты, смонтированные по осевой и краевой дорожной разметке, создадут шумовой эффект в случае наезда на сплошную линию, что снизит вероятность выезда на встречную полосу и съезда с дороги», — уточнил Гержик.