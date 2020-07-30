РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 июл. Автобусную остановку «СоюзДорНИИ», которая находилась вблизи трассы М-7 в подмосковной Балашихе, демонтировали в связи с реконструкцией магистрали, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В связи с реконструкцией автомобильной дороги М-7 «Волга» проведены работы по демонтажу остановочного пункта «СоюзДорНИИ» (автомобильная дорога М-7 «Волга» (Москва – Нижний-Новгород). В целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок на указанном остановочном пункте временно не производится посадка и высадка пассажиров маршрутов регулярных перевозок», - говорится в сообщении.

Это касается маршрутов №10 автостанция Южная – микрорайон 1 Мая; № 14 автостанция «Южная» – Балашиха-2; №16 улица Твардовского – Балашиха-2; №20 Балашиха-2 – Агрогородок и №32 автостанция «Звездная» – Заря».

В общественном транспорте, в том числе в легковых такси, сохраняется требование по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

За отсутствие маски предусмотрен штраф, согласно Кодексу Московской области об административных правонарушениях – 4 тысячи рублей.