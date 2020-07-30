РИАМО – 30 июл. Российский сериал «Зулейха открывает глаза» стал самым популярным в России за первую половину этого года, 8-серийный проект сняли по одноименному роману Гузель Яхиной, сообщает Федеральное агентство новостей.

Об успехах проекта свидетельствует статистика сервиса «Кино Mail.ru».

«Премьера состоялась 13 апреля 2020 года», - говорится в сообщении.

Также в числе наиболее понравившихся россиянам сериалов есть «Триггер» и второй сезон «Нового Папы».

В топ-5 популярных в РФ сериалов также попали «Магомаев» и «Колл-центр».