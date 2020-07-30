РИАМО - 30 июл. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин проведет в четверг рабочую встречу в Дмитровском городском округе, посвященную итогам реализации программы «Развитие мелиоративного комплекса России» в регионе, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Также на встрече будут обсуждены планы по этому вопросу на 2021 год.

«Высокая эффективность применения сельхозземель возможна при условии, что почва имеет определенные агротехнические свойства. И улучшить свойства земли, увеличить показатели урожайности можно с помощью мелиорации. Предметом встречи и станут вопросы состояния и существующих перспектив мелиоративного сегмента. Обсудим тему повышения плодородия земель и внедрение новых технологий с целью повышения культуры орошаемого земледелия», - сказал Разин.

Во встрече примут участие директор департамента мелиорации министерства сельского хозяйства РФ Дмитрий Сорокин, главы сельхозпредприятий Подмосковья.