РИАМО - 30 июл. Блогер Екатерина Диденко, которая стала вдовой после вечеринки с сухим льдом, предупредила об опасности этого вещества в пищевых продуктах, сообщает Федеральное агентство новостей.

Девушка в сторис на своей странице в Instagram выложила видео из парка, где она заказала мохито с сухим льдом и рассказала на камеру, что, если человек проглотит такой кусочек, то получит ожог пищевода. При этом, по словам Диденко, никто не предупреждает об опасности сухого льда.

«По причине того, что об опасности сухого льда никто не знал и не предупреждал, на моем дне рождения погиб мой супруг Валентин и двое друзей — Наташа и Юра», — сказала Диденко.

Она также попросила подписчиков написать ей, получали ли они травмы из-за сухого льда. После этого видео девушка опубликовала видеозапись из сауны, где погиб ее муж.

28 февраля этого года на вечеринке муж Диденко высыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда. Туда прыгнули он и еще двое гостей. Гости скончались сразу, а супруг Валентин умер в реанимации.