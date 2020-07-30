РИАМО – 30 июл. Неизвестные «заминировали» все отделения Сбербанка на территории Москвы, оперативные службы проверяют офисы, сообщает РИА Новости.

«В 10:15 поступила информация об угрозе взрыва во всех отделениях Сбербанка в Москве, ведется проверка», — сообщил агентству источник в экстренных службах города.

О ложных «минированиях» в Москве и других городах России сообщают с конца прошлого года. Регулярно появлялись анонимные сообщения об угрозе взрыва в судах, торговых центрах, метро, школах, самолетах и медучреждениях.

Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери.