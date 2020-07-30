РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 июл. Застройщик магазина спортивных товаров «Декатлон» устранил все замечания, выявленные инспекторами Главгосстройнадзора в ходе проверки, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«На данный момент на объекте устранены все замечания, выявленные инспекторами Главгосстройнадзора в ходе проверки. Застройщику выдан положительный акт проверки. В настоящее время от застройщика в Главное управление поступило заявление на выдачу заключения о соответствии», - сказал начальник надзорного ведомства Артур Гарибян.

В трехэтажном здании общей площадью более 4 тысячи квадратных метров будут располагаться технические и административные помещения, торговый зал, зона для тестирования инвентаря, кассовая зона и зона обслуживания покупателей.

Гипермаркет будет доступным для посещения со стороны маломобильных групп населения. На прилегающей территории установлены малые архитектурные формы и парковочные места.

«Открытие объекта позволит создать в городском округе Балашиха 40 новых рабочих мест», - заключается в материале.