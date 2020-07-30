РИАМО - 30 июл. В один из главных религиозных исламских праздников Курбан-байрам обеспечивать безопасность в столице будут более 2,1 тысячи сотрудников правоохранительных органов, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

«Службу будут нести более 850 сотрудников полиции, 1000 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии, а также около 300 бойцов ОМОН», - сказал собеседник агентства.

Более того, ряд территорий обследуют кинологи с собаками.

В этом году из-за коронавируса Курбан-байрам отпразднуют в онлайн-режиме. Служба будет проходить только в Московской соборной мечети, откуда будет вестись онлайн-трансляция. Праздник начнется 31 июля и продлится до 3 августа.