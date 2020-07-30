РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июл. Современная вертолетная площадка открылась в детской больнице подмосковных Люберец, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг на открытии вертолетной площадки присутствовали заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева, глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий и главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства Люберец Татьяна Мельник.

«Мы сегодня находимся в крупнейшей детской областной больнице в Люберцах, которая оказывает помощь детям с различными патологиями. Около 12 тысяч детей ежегодно проходят лечение в многопрофильной больнице. Медицинская эвакуация больного является первостепенным значением для Подмосковья», - сказала Лазарева.

По ее словам, своевременная доставка пациента - первостепенно. В больнице ежегодно вылетов осуществлялось более 50. Сегодня современная вертолетная площадка позволяет принимать около 100 детей. Она отметила, что в день принимается более 10 детей санавиацией.

«Открытие вертолетной площадки - это важнейшее событие для Подмосковья. Поскольку качество медицинской эвакуации безусловно имеет значение для последующего оказания медпомощи», - завершила она.