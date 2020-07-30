РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 июл. В городском округе Балашиха с 1 августа возобновляются занятия по проекту «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Программа губернатора Московской области «Активное долголетие в Подмосковье» была приостановлена в конце марта в связи распространением коронавируса. В настоящее время снятие ограничительных мероприятий по предотвращению распространения Covid-19 проводится постепенно. С 1 августа на территории Балашихи возобновят свою работу кружки и секции.

«С 1 августа первые занятия клуба пройдут на открытом воздухе. Места встреч – парк «Пехорка», «Заречная», Пестовский парк и сквер на площади Славы. Здесь будут организованы танцы, скандинавская ходьба, физическая культура и творчество. Также для старшего поколения откроют двери четыре бассейна в разных микрорайонах городского округа», - говорится в сообщении.

После 15 августа вновь возобновятся экскурсионные поездки по Подмосковью. В августе для участников проекта предполагаются две экскурсии – в Пушкино и Сергиев Посад.

Программа «Активное долголетие» действует в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». Программа направлена на поддержку здорового образа жизни для пожилых людей и предполагает бесплатные занятия для них.

Уже сегодня женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет могут записаться на бесплатные занятия в мобильном приложении «Соцуслуги», на официальном сайте проекта: dolgoletie.mosreg.ru, а также по телефонам Межмуниципального комплексного центра социального обслуживания населения: 8 (495) 521-44-37, 8 (495) 522-23-55, 8 (495) 528-51-10.