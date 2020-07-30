РИАМО - 30 июл. В Московской области за полгода произвели 412,1 тысячи тонн йогурта, что на 10% или на 40,8 тысячи тонн больше, чем за первое полугодие 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Подмосковье уверенно удерживает лидирующую позицию и занимает первое место среди регионов России по производству в данной группе товаров. Доля производства нашей области от общего объема производства йогурта в стране составляет 50%. Таких объемов мы достигли за счет слаженной работы ведущих молокоперерабатывающих предприятий Подмосковья — «Данон», «Эрман», «Кампина», — сказал глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин..

Компании выпускают известные бренды йогуртов «Активиа», «Даниссимо», «Растишка», «Эрмигурт», «Эрмик», «Нежный» и другие. Кроме того, производители «Рузское молоко», «Дмитровский молочный завод», «Волоколамский молочный завод», «Акатьевский» из Коломны и «Братья Чебурашкины» из Дмитрова вносят большой вклад в ассортимент этого лакомства.

«Наиболее динамичным сегментом рынка являются питьевые йогурты, а также обогащенные йогурты — биойогурты, с добавлением фруктов и соковой основы, йогурты термостатные нежирные», — заключил Разин.