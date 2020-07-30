РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 июл. На данный момент на площадке, где строится школа в микрорайоне Солнечный Щелкова, задействовано 127 рабочих, готовность объекта составляет 97%, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Сейчас рабочие завершают чистовую отделку помещений, собирают мебель и оборудование, благоустраивают прилегающую территорию. Ведутся пусконаладочные работы по инженерным сетям и установка видеокамер», - говорится в сообщении.

Школу планируется открыть к 1 сентября. Образовательное учреждение рассчитано на 1,1 тысячи мест. Прием документов в школу осуществляется по адресу: улица Комсомольская, 8а (здание школы №2). Также заявление можно подать через портал госуслуг Московской области. Телефоны для справок: 8 (496) 562-75-55, 8 (496) 562-35-55.