РИАМО - 30 июл. Чрезмерно горячая еда опасна для организма человека и может привести к язве желудка, считает гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Он подчеркнул, что нужно различать теплую и горячую еду. По его мнению, теплая пища может сделать некоторые блюда более питательными и полезными, а горячая опасна.

«Если человек ест горячую пищу постоянно, то он адаптируется к этому горячему и раздражающему ощущению, и чувствительность снижается. Постепенно теряется самоконтроль в отношении того, насколько пища реально горячая. Со временем возникает воспаление в желудке, когда разрушаются сами клетки желудка. Это воспаление мы называем гастритом, который может дорасти до язвы», – отметил врач в эфире радио Sputnik.

Он уточнил, что особо тщательно контролировать температуру еды не нужно. Организм может сам справиться с этим. Если еда кажется во рту слишком горячей, значит, ее нужно немного остудить, а потом уже есть.

«Если горячо стало во рту, то тогда дальше такую еду не надо пускать. Здесь ограничение не количества горячей еды, а качества, то есть температуры. Один глоток кипятка, нагретого до 95 градусов, сожжет слизистую оболочку полости рта сразу же», – подытожил специалист.