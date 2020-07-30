РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 июл. Массовую тренировку на открытом воздухе проведут в поселке Нахабино подмосковного Красногорска в четверг, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

«30 июля в 18:00 в Нахабине пройдет массовая тренировка на свежем воздухе от МАУК «ФОК «Нахабино». Любой желающий может бесплатно заняться спортом и посетить мастер-классы», - говорится в сообщении.

В программе мероприятия - тренировки для взрослых и детей под руководством инструкторов, мастер-класс на джамперах Aerower, веселые старты для юных спортсменов, лотерея, тренировка по боевым искусствам, мастер-класс по уличным танцам и хип-хопу. Кроме того, будет работать фотозона.