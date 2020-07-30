РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 июл. Строительство школы на 1,1 тысячи мест в микрорайоне Первомайский в подмосковной Балашихе завершили на 40%, глава горокруга Сергей Юров отметил недостаточные темпы генподрядчика и поручил к концу недели увеличить количество рабочих на объекте, сдача которого планируется до конца осени текущего года, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

29 июля Юров вместе с представителями администрации Балашихи и подрядчиками в ходе рабочего совещания посетил строительную площадку. Заместитель начальника строительного управления №4 Андрей Горбань рассказал, что все общестроительные работы почти закончены, идет монтаж инженерных систем, приступили к устройству фасадов, светопрозрачных конструкций, работам по внешней инженерии. На объекте работают 15 единиц техники и 320 человек.

«Готовность спортивного ядра на сегодняшний день уже 90%. Готовность всего объекта - 40%. Глава Балашихи отметил недостаточные темпы генподрядчика. По поручению Сергея Юрова к концу недели на объекте будет 400 человек. Для контроля за ситуацией решено встречаться в таком же формате на объекте еженедельно», - говорится в сообщении.

Строительство школы ведется в рамках президентского национального проекта «Современная школа». Сдача объекта планируется до конца осени 2020 года.

«Также на выездном штабе обсудили ход строительства детского сада на 110 мест в микрорайоне Авиаторов. В настоящий момент на объекте собран полный пул подрядчиков, на стройке трудятся около 100 человек. Общестроительные работы закончены, предстоят отделка фасада и установка окон. Сроки сдачи детского сада – до конца осени 2020 года», - заключается в сообщении.