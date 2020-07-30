РИАМО - 30 июл. Специалисты не исключают, что в России может начаться вторая волна коронавируса в сентябре, когда начнется обучение в вузах, пишет в четверг газета «Известия».

Эксперты связывают увеличение заразившихся с тем, что в Москву и Санкт-Петербург возвратятся студенты из других городов, именно они могут завезти инфекцию. Таким образом, к 10-14 сентября (по истечении инкубационного периода патогена - ред.) число зараженных в этих двух крупных городах может вырасти на 15-20%.

«На мой взгляд, необходимо, чтобы все иногородние студенты, приезжая, проходили обязательное тестирование или, в качестве более строгой меры, двухнедельный карантин», — сказал проректор по перспективным проектам СПбПУ, соруководитель рабочей группы «Технет» Национальной технологической инициативы Алексей Боровков.

Между тем, по его мнению, вторая волна вряд ли будет такой сильной, как первая. Но меры по профилактике нужно обязательно учесть руководителям вузов. Кроме того, распространение коронавируса может также нанести удар по самим сотрудникам учебных заведений.

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Текстовая трансляция

30 ИЮЛЯ

- Число новых случаев Covid‑19 уменьшилось на 9% за месяц в Москве. 5,5% среди новых зараженных - дети.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 509 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 144 случаев заражения. В Москве - 671 случай.



- Ученые выяснили, сколько коронавирус живет в воде. В центре «Вектор» провели исследование и выяснили, что 90% частиц Covid-19 погибает в воде комнатной температуры в течение 24 часов

- В Москве умерли еще 12 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4 446 тысячи человек.