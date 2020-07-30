РИАМО - 30 июл. Жители семи домов в районе Коньково начали переселяться в рамках программы реновации, они будут жить на Профсоюзной улице, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Это вторая новостройка в районе, куда переезжают участники программы. Первым стал новый дом на улице Профсоюзная, дом 96, корпус 1. В него уже переехали 256 семей», - сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Всего же, по словам Левкина, в Коньково по программе реновации новые квартиры получат жители 41 дома. Это порядка 12 тысяч жителей.

Семьи, получившие на днях смотровые ордера, могут проконсультироваться по интересующим их вопросам в центрах информирования по переселению.

Программа реновации жилищного фонда утвердили в августе 2017 года. Она касается более 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5174 домов.