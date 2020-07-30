РИАМО - 30 июл. В столице подтвердили 678 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, число новых зараженных на 9% меньше, чем месяц назад, говорится в сообщении оперштаба Москвы.

Число новых случаев заражения держится на низком уровне с начала июля.

«47,6% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,6% – от 46 до 65 лет, 12,8% - от 66 до 79 лет, еще 5,5% – старше 80 лет», - говорится в сообщении.

Также 5,5% среди новых зараженных - дети.

Врачи наблюдают за всеми пациентами, а также за теми, кто близко с ними контактировал.

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Текстовая трансляция

30 ИЮЛЯ

- Число новых случаев Covid‑19 уменьшилось на 9% за месяц в Москве. 5,5% среди новых зараженных - дети.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 509 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 144 случаев заражения. В Москве - 671 случай.



- Ученые выяснили, сколько коронавирус живет в воде. В центре «Вектор» провели исследование и выяснили, что 90% частиц Covid-19 погибает в воде комнатной температуры в течение 24 часов

- В Москве умерли еще 12 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4 446 тысячи человек.