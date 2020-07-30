РИАМО - 30 июл. Жители Подмосковья теперь могут перевести свой садовый дом в статус жилого в один клик, новый сервис запущен на портале госуслуг Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, ИТ и связи региона.

Признание садового дома жилым даст возможность дачникам прописаться на своем участке, обратиться за имущественным налоговым вычетом, а также оформить кредит под более низкий процент. Благодаря оцифровке услуги сроки ожидания результата сократились и личное посещение заявителя больше не требуется.

«С 2019 года в России начал действовать закон, позволяющий переводить садовые дома в жилые. Чтобы упростить эту процедуру для жителей Подмосковья, мы перевели услугу по признанию садового дома жилым полностью в электронный вид. Она работает на портале госуслуг Московской области. Подать заявление на эту услугу можно не выходя из дома, а решение о признании автоматически придет в личный кабинет пользователю», — сказал министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Максим Рымар.

Воспользоваться сервисом можно на региональном портале госуслуг (https://uslugi.mosreg.ru/) в разделе «Дом и ЖКХ» — «Операции с недвижимостью». Во всплывающем окне необходимо указать муниципалитет, в котором расположен дом, и выбрать случай обращения.

Затем потребуется авторизоваться с помощью учетной записи ЕСИА, заполнить электронную форму заявления и приложить копии трех документов: паспорт, заключение по обследованию технического состояния объекта (его можно получить в любой уполномоченной организации, в том числе коммерческой), согласие третьих лиц на признание садового дома жилым (при необходимости).

Решение о признании дома жилым принимает местная администрация, а результат услуги пользователь получит в своем личном кабинете.

С 2006 года в России действует так называемая дачная амнистия — упрощенный порядок оформления гражданами прав на земельные участки и постройки. В августе 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении такого порядка до 1 марта 2021 года.