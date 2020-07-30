РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 июл. В городском округе Мытищи в строящейся школе на 1,1 тысячи мест в 25 микрорайоне идут работы по сборке мебели, сообщил глава горокруга Виктор Азаров.

«Каждую среду заезжаю в школу-новостройку. Держу на контроле выполнение работ. Очень важно, чтобы строители сдали объект в срок. За неделю продвинулись, заметны изменения внутри и снаружи. В школе полным ходом собирается мебель, устанавливается оборудование, идут работы по укладке паркета в спортивных залах», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что фасад здания и благоустройство территории образовательного учреждения тоже меняются на глазах. Совсем скоро смонтируют уникальные алюминиевые столбы освещения. И уже к пятнице подключатся обслуживающие компании, и проведут пусконаладочные испытания.