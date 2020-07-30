РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 июл. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров в рамках строительного дня на выездном заседании в деревне Челобитьево обсудил с жителями ряд накопившихся проблем, сообщается в Instagram-аккаунте главы.

«Встретился с инициативной группой граждан. На этой территории целый комплекс проблем. Так сложилось географически и демографически, что данный населенный пункт находится вблизи крупных торговых объектов, и это накладывает определенный отпечаток. Поговорил с жителями. Услышал их точку зрения. Будем разбираться по каждой теме», - написал Азаров.

Он отметил, что вопросы жители задают правильные, надо их решать. Азаров дал соответствующим подразделениям поручения, в первую очередь, земельно-имущественному блоку.

«Будем совместно еженедельно двигаться в положительном направлении, чтобы была динамика в решении накопившихся проблем. Пригласил руководителей всех профильных управлений окружной администрации, представителей Следственного комитета РФ, прокуратуры, полиции и других ведомств», - добавил Азаров.

Он считает, что для эффективного рассмотрения обращений жителей полезно руководителей «оторвать» от документов и пообщаться с населением вживую.