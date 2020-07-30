РИАМО - 30 июл. В столице за последние сутки выявили 678 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии общее число случаев инфицирования составило 240 664, сообщает оперштаб Москвы по ситуации с Covid-19.

В городе за сутки выздоровели 1471 пациент, за весь период пандемии победили инфекцию 177 908 человек.

Также за последние сутки в столице умерли 12 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию. За весь период жертвами Covid-19 в мегаполисе стали 4446 пациентов.

В России за сутки зафиксировали 5509 случаев заражения Covid-19 в 84 регионах. Зафиксировано 129 смертельных исходов. Полностью выздоровели 9322 человека.

За весь период эпидемии по стране зарегистрировано 834 499 случаев инфицирования, скончались 13 802 пациентов, вылечились 629 655 человек.

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Текстовая трансляция

30 ИЮЛЯ

- Число новых случаев Covid‑19 уменьшилось на 9% за месяц в Москве. 5,5% среди новых зараженных - дети.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 509 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 144 случаев заражения. В Москве - 671 случай.



- Ученые выяснили, сколько коронавирус живет в воде. В центре «Вектор» провели исследование и выяснили, что 90% частиц Covid-19 погибает в воде комнатной температуры в течение 24 часов

- В Москве умерли еще 12 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4 446 тысячи человек.