РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 июл. В Подмосковье семь земельных участков площадью 114,08 гектара передали многодетным семьям Балашихи, они расположены на территории соседних округов, после оформления переданных участков администрация сможет обеспечить землей более 850 семей с тремя и более детьми, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Обеспечение земельными участками многодетных семей - одно из важных направлений работы администраций городских округов Подмосковья.

«Семь земельных участков площадью 114,08 гектара переданы из собственности Московской области в собственность городского округа Балашиха для обеспечения многодетных семей землей», - сказала министр имущественных отношений Наталья Адигамова.

Она добавила, что это массивы на территории соседних округов - в районе деревень Дворниково и Знаменка поселка имени Цюрупы городского округа Воскресенск, а также вблизи деревни Дуброво городского округа Щелково. После оформления переданных участков администрация сможет обеспечить землей более 850 семей с тремя и более детьми.

«Количество семей, к счастью, растет, однако земли не становится больше - не все округа имеют достаточно подходящей земли, чтобы обеспечить все семьи с тремя и более детьми, встающие на учет. Правительство Московской области выделяет земельные участки из областной казны, чтобы поддержать многодетные семьи региона», - подчеркнула Адигамова.

До конца года планируется осуществить еще одну передачу областной земли - готовится участок для многодетных семей Одинцовского городского округа.