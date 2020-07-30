РИАМО - 30 июл. Более 50 юбиляров семейной жизни в Реутове получили единовременные выплаты к годовщинам с начала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местной организации партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«53 супружеские пары Реутова получили единовременную выплату к юбилею семейной жизни в Реутове в первом полугодии 2020 года. Размер выплат для тех, кто прожил вместе 50 лет составляет 5 тысяч рублей, 55 лет – 6 тысяч рублей, 60 лет – 7 тысяч рублей, 65 лет – 8 тысяч рублей, 70 лет и более – 9 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Выплата носит заявительный характер. Пособие назначается и выплачивается одному из супругов, имеющих место жительства в Московской области на день юбилея. Подать заявление можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ. Телефон для справок в Реутове – 8(495)528-22-04.

Всего с начала 2020 года единовременную выплату к юбилею совместной жизни получили 3 650 подмосковных пар.