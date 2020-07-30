РИАМО - 30 июл. Оптимизация клиентского сервиса и бизнес-процессов Московского областного БТИ (МОБТИ) продолжается, с 1 августа запускается пилотный проект по предоставлению услуг в новом формате в Солнечногорске и Клину, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного бюро технической инвентаризации.

Первый центр предоставления услуг Московского областного БТИ позволит сделать процедуру заказа и выполнения услуг более прозрачной и повысит качество предоставления услуг БТИ.

«После приема и обработки заявки заказов будут распределяться между мобильными группами кадастровых инженеров и другими специалистами, а после выполнения работ поступят для выдачи в выбранный клиентом офис БТИ», — отмечается в материале.

Такой формат позволит равномерно распределять нагрузку между бригадами исполнителей, это приведет к оптимизации процесса обработки заявки, повышению качества результата, выполнению работ в оговоренные сроки и даже ранее.

Центр предоставления услуг МОБТИ — это новый формат, который со временем может распространиться и на другие филиалы и отделы Московского областного БТИ.

С 2019 ведется активная работа по повышению клиентоориентированности МОБТИ и улучшению качества предоставляемых услуг: в каждой точке приема учреждения можно получить бесплатную консультацию по вопросам оформления недвижимости, введен единый номер горячей линии, по которому можно уточнить информацию о работе филиала, получить консультацию и заказать услуги Московского областного БТИ, вводятся цифровые сервисы и услуги.

Также для удобства граждан по всей Московской области работают консультационные центры МОБТИ в МФЦ, открыта точка приема в Москве.

Центр предоставления услуг МОБТИ располагается в Солнечногорске на улице Тельнова, дом 3/2, офис 217; в Клину на улице Карла Маркса, дом 101.

Узнать подробнее о новом центре предоставления услуг, оставить заявку, получить консультацию и уточнить необходимую информацию можно по телефону: +7 (498) 568 88 88 и на сайте mobti.ru.