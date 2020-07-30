РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июл. В микрорайоне Заречный Подольска заменили дорожное полотно на Гаражном проезде, площадь обновленного асфальта составляет почти 3 тысячи квадратных метров, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

«По обращениям жителей Заречного микрорайона заменили дорожное полотно на участке Гаражного проезда в Подольске. Площадь обновленного асфальта составляет почти 3 тысячи квадратных метров. Общая протяженность отремонтированного участка – 560 метров. Для полного завершения работ на данном отрезке осталось отсыпать щебнем обочины дороги и уплотнить покрытие», – написал Пестов в соцсети Instagram.

На территории Подольска в 2020 году планируют привести в порядок 54 дорожных объекта муниципального значения протяженностью 25,5 километра и 14 объектов регионального значения протяженностью 39 километров. Перечень дорог формировали с учетом результатов голосования жителей на портале «Добродел».