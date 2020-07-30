РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июл. В детско-юношеском оздоровительном центре «Ромашка» соблюдают все требования безопасного пребывания детей в жилых корпусах, кружковых комнатах, помещении столовой, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

«В муниципальном детско-юношеском оздоровительном центре «Ромашка» соблюдают все требования безопасного пребывания детей: в жилых корпусах, кружковых комнатах, помещении столовой установлены бактерицидные рециркуляторы воздуха и дозаторы с антисептиками. Весь персонал прошел медицинский осмотр. Ежедневный контроль за состоянием здоровья ребят осуществляет квалифицированный медицинский персонал. Желаю всем ребятам хорошего отдыха и новых ярких впечатлений!» - написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Самое главное — это полноценный, наполненный положительными эмоциями отдых школьников, поэтому вожатыми лагеря подготовлена интересная программа с учетом интересов отдыхающих всех возрастов. Это познавательные викторины, интеллектуальные игры, спортивные состязания, творческие, концертные выступления.

Особое внимание уделено занятиям ребят в спортивных объединениях по футболу, волейболу, пионерболу, настольному теннису и кружках прикладного творчества: бисероплетение, граттаж, рисование, бумагопластика, оригами, изготовление поделок из фетра.





