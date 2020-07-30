РИАМО - 30 июл. Пик возврата микрозаймов в России пришелся в июле на те дни, когда прошли перечисления госвыплат на детей, сообщает РБК.

Ранее президент России Владимир Путин предложил выплатить семьям с детьми до 16 лет по 10 тысяч рублей. Выплаты перечислили россиянам два раза.

«По статистике CloudРayments, с апреля, когда в России был введен режим самоизоляции, объем погашений онлайн-займов резко снизился. Число переводов в МФО начало расти только со второй недели июня, после того как в начале месяца россияне стали получать единовременные пособия на детей», — говорится в сообщении.

В первом квартале этого объем выданных населению микрозаймов составлял 177 миллиардов рублей. В апреле —мае портфель сокращался.

Эксперты подчеркнули, что полученные пособия помогли людям улучшить свое финансовое положение: они постепенно начать закрывать скопившиеся долги.