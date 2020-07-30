РИАМО - 30 июл. В Московской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 317 человек, за весь период пандемии врачи региона вылечили более 46 тысяч пациентов, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

«В Московской области еще 317 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 46 365 заболевших», — отмечается в материале.

В Подмосковье, согласно последним данным, насчитывается 63 155 случаев заражения коронавирусом, жертвами Covid-19 стали 1102 пациента.

В регионе проходят ИФА-исследования жителей на антитела к коронавирусной инфекции, провели уже 270 тысяч тестов. У 20,5% обследованных выявили иммунитет к Covid-19.

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Текстовая трансляция

30 ИЮЛЯ

- Число новых случаев Covid‑19 уменьшилось на 9% за месяц в Москве. 5,5% среди новых зараженных - дети.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 509 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 144 случаев заражения. В Москве - 671 случай.



- Ученые выяснили, сколько коронавирус живет в воде. В центре «Вектор» провели исследование и выяснили, что 90% частиц Covid-19 погибает в воде комнатной температуры в течение 24 часов

- В Москве умерли еще 12 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4 446 тысячи человек.