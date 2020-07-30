РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июл. В подмосковном Подольске завершились гидравлические испытания на котельной в микрорайоне Ново-Сырово на улице Плещеевская, начались профилактические работы, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

«Котельная на улице Плещеевская, 15в снабжает теплом около 50 многоквартирных домов. В прошлом году здесь прошла модернизация, для увеличения тепловой мощности установили еще два котла. Один уже введен в эксплуатацию, другой, более мощный, в процессе подготовки, заработает осенью. В июле в котельной на Плещеевской завершились гидравлические испытания. Сейчас идут профилактические работы», - написал Пестов в соцсети Instagram.

На объектах теплоснабжения Подольска продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. На сегодняшний день работы завершены на 53 котельных и 30 центральных тепловых пунктах. Заменили более 5 километров тепловых сетей, обследовали котлы, из них восемь капитально отремонтировали, а на 27 котлах провели текущий ремонт. Подготовку подольских котельных к отопительному сезону планируют полностью завершить до 15 сентября.

Жители, у которых есть вопросы по подготовке к зимнему сезону, могут в рабочие дни с 9:00 до 18:00 обратиться в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации округа по телефону горячей линии: 8 (496) 755-57-93.