РИАМО - 30 июл. В Московской области в четверг началась профилактическая операция «Аттракцион — 2020» по проверке аттракционов на безопасность, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Традиционная проверка аттракционов на безопасность начинается в регионе с сегодняшнего дня (30 июля – ред.). Рейды в усиленном режиме будут проводиться в 64-х городских парках, торгово-развлекательных центрах и других местах массового отдыха и развлечения жителей во всех городских округах Подмосковья», — сказал глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин.

Операция организована управлением регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники Минсельхозпрода.

В период подготовки с личным составом ведомства прошли инструкторско-методические занятия по вопросам регистрации и безопасной эксплуатации аттракционов, учитывая изменение нормативной правовой базы, уточнил Разин.

Он добавил, что операция направлена на обеспечение безопасной эксплуатации аттракционов, законности их деятельности, профилактики нарушений обязательных требований, выявление и пресечение административных правонарушений.

Во время проверок с владельцами аттракционов проведут беседы о соблюдении правил регистрации и эксплуатации аттракционов, а также о недопущении нарушений этих требований. За нарушения виновные будут привлекаться к административной ответственности.

«Осмотры уже начали в муниципальных образованиях, где сосредоточено наибольшее количество аттракционов — в Мытищах, Богородском, Орехово-Зуевском городских округах, Домодедове и Химках. Операция «Аттракцион» продлится до 7 августа», — заключил министр.

Аттракционы возобновили свою работу 15 июля. Их деятельность приостанавливалась из-за распространения коронавирусной инфекции.