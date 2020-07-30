РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июл. Глава Подольска проверил соблюдение санэпидрежима в муниципальном оздоровительном лагере «Мечта», проверка прошла без предупреждения, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

«Вечером 29 июля без предварительного предупреждения проинспектировал положение дел в муниципальном оздоровительном лагере «Мечта». С директором Алексеем Бекетовым обошли территорию, спортплощадки, познакомились с размещением отдыхающих в спальном корпусе и состоянием палат, организацией соблюдения санэпидрежима, проводимыми мероприятиями, обменялись мнениями с сотрудниками учреждения», - написал Пестов в соцсети Instagram.

Также он пообщался с детьми на вечернем мероприятии в клубе и отметил, что настроение у большинства отличное. Пожелал юным подольчанам интересного продолжения смены и благополучного ее завершения.