РИАМО - 30 июл. Магазины из 18 городов получили возможность упрощенного подключения к доставке «Почтой России» через личный кабинет на сервисе «Яндекс.Маркет», весной в рамках пилотного проекта московские магазины могли подключить почтовую доставку своих заказов прямо в личном кабинете Маркета, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

Теперь к проекту могут подключиться магазины не только из столицы, но и еще из 17 городов: Санкт-Петербурга, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Уфы, Челябинска, Краснодара, Ярославля и Тюмени.

«Магазины могут заключить договор-оферту с «Почтой России» в личном кабинете Маркета, без обмена бумажными документами. После заключения договора продавцу нужно указать, в какие регионы он будет доставлять свои товары «Почтой России», и выбрать тариф для авторасчета условий доставки», — говорится в сообщении.

Затем Маркет, чья дневная аудитория достигает 4 миллионов в день, начнет показывать предложения магазина с доставкой «Почтой России» в тех регионах, какие он указал в своем личном кабинете.

Таким образом, магазины смогут увеличить количество заказов за счет расширения географии продаж. Кроме того, этот проект сделает онлайн-шопинг доступнее: отделения почтовой связи есть даже в самых удаленных населенных пунктах России.

«По результатам исследования «Яндекс.Маркета» и GfK Rus, в 2019 году каждый третий онлайн-покупатель из небольшого города называл отделение почтовой связи самым удобным способом для получения онлайн-заказа. Мы рады, что Маркет помогает находить лучшие предложения не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах, и планируем и дальше работать над тем, чтобы магазины и покупатели находили друг друга», — отметила директор сервиса «Яндекс.Маркет» Татьяна Умряева.

Благодаря проекту интернет-магазины расширяют географию бизнеса, находят новую аудиторию и сокращают издержки на логистические услуги, подключая к доставке в несколько кликов.

«В наших планах — развивать сотрудничество и масштабировать проект в интересах продавцов и покупателей», — резюмировал директор по маркетингу и развитию продуктов блока электронной торговли «Почты России» Артем Степин.