РИАМО - 30 июл. Еще в 23 московских школах появятся кадетские классы в 2020-2021 учебном году, на сегодня в 226 учреждениях города учатся более 21 тысячи кадет, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В кадетский класс поступают ребята, которые вместе со своими родителями приняли решение о предпрофессиональной подготовке к гражданской и военной службе, начиная с 7 класса. Ученикам доступны 16 профилей обучения. Мы видим, как кадетское движение в Москве набирает все большую популярность», — сказала вице-мэр.

На данный момент идет набор школьников в 7-е кадетские классы. Чтобы поступить, нужно пройти собеседование и продемонстрировать хорошую успеваемость за 6 класс.

Школы, присоединившиеся к программе «Кадетский класс в московской школе», занимаются разработкой программы дополнительного образования и предпрофессиональной подготовки кадет, ведут набор офицеров-воспитателей.

Со следующего года их воспитанники будут учиться в профильных классах, где углубленно изучат историю Отечества и ОБЖ, будут заниматься строевой и огневой подготовкой, участвовать в торжественных парадах и патриотических шествиях. Также у ребят будет возможность присоединиться к волонтерским и музейным проектам. Они будут вести поисковую деятельность и отправятся в экспедиции по местам боевой славы.

«У нас много детей, которые хотят продолжить военную династию и лучшие традиции российского офицерства. Многие уже планируют поступать в военные вузы. Перед учащимися открывается много перспектив: образовательных, профориентационных, профильных и культурно-просветительских. Это общение с профессионалами, лучшими людьми столицы, это новые свершения и открытия», — добавила директор школы №1286 Светлана Волкова.

Она отметила, что кадетские классы сотрудничают с Московским центром «Патриот.Спорт», Колледжем полиции, МАДИ, МГОК.

Кадетские классы подготовят ребят к гражданской и военной службе, школьники могут изучать 16 профилей. Партнерами программы являются Минобороны России, МЧС, МВД, МИД, Минюст, ФСБ, ФСО, ФСИН, Росгвардией и Роспотребнадзором.