РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска начали работы по снятию асфальта на улице Ихтиманская, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Подрядная организация ГБУ «Мосавтодор» начала подготовительные работы по ремонту проезжей части улицы Ихтиманская. 30 июля планирует отфрезеровать асфальтовое покрытие», - говорится в сообщении.

Ранее отремонтировали асфальтобетонное покрытие на Ихтиманской площади и начали работы на улице Ихтиманская.