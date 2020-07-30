РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 июл. Работу светофора на перекрестке улицы Светлой и Волоколамского шоссе скорректировали в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В Красногорске на пересечении Волоколамского шоссе с улицей Светлая увеличена длительность сигнала светофора «стрелка» с 28 до 66 секунд», - говорится в сообщении.

Корректировка связана с большим потоком автомобилей на улице Светлой из-за временного перекрытия улицы Чапаева в Опалихе.

«Изменение схемы движения связано с проведением работ по прокладке коммуникаций. Перекрытие участков улиц продлится до конца августа», - заключается в материале.





