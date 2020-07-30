РИАМО - 30 июл. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные муниципальным бюджетным учреждением Ленинского городского округа «ДорСервис» в отношении компании «АльянсСтрой» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы регионального антимонопольного ведомства.

Согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес компании проект контракта в установленный законом срок.

«В регламентированный срок общество не представило заказчику обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, в связи с чем, учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на выполнение работ по устройству тротуаров и парковочных мест на территории Ленинского муниципального района», - говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России компания не представила доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, УФАС пришло к выводу, что сведения в отношении «АльянсСтрой» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.