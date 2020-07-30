РИАМО - 30 июл. В столице для анализа маммограм начали применять технологии искусственного интеллекта, инициатива реализуется в рамках городского эксперимента по компьютерному зрению, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В медицинских организациях города ИИ уже анализирует несколько видов исследований — компьютерную томографию, рентгеновские снимки и флюорографию.
По ее словам, сервис создан для того, чтобы помогать рентгенологам интерпретировать результаты исследований, в том числе в процессе скрининга рака молочной железы.
Сервис «Цельс» работает на основе нейронных сетей и анализирует цифровые медицинские изображения. Он выявляет на них малейшие подозрительные изменения в структуре тканей молочной железы. Вся процедура распознавания исследований длится не более 10 минут.
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