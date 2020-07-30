РИАМО - 30 июл. В столице для анализа маммограм начали применять технологии искусственного интеллекта, инициатива реализуется в рамках городского эксперимента по компьютерному зрению, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В медицинских организациях города ИИ уже анализирует несколько видов исследований — компьютерную томографию, рентгеновские снимки и флюорографию.

«Мы наращиваем темпы внедрения цифровых решений в московскую систему здравоохранения. Теперь для анализа маммограм в городских медучреждениях применяются технологии искусственного интеллекта. <…> Мы уверены, что новая технология повысит качество диагностики онкологических заболеваний», — сказала вице-мэр.

По ее словам, сервис создан для того, чтобы помогать рентгенологам интерпретировать результаты исследований, в том числе в процессе скрининга рака молочной железы.

Сервис «Цельс» работает на основе нейронных сетей и анализирует цифровые медицинские изображения. Он выявляет на них малейшие подозрительные изменения в структуре тканей молочной железы. Вся процедура распознавания исследований длится не более 10 минут.