РИАМО - 30 июл. Московское областное управление ФАС выявило признаки антиконкурентного соглашения между фирмами «Химсервис», «МТ Трейд» и «Рэйкос», по данному факту возбуждено административное дело, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«В ходе торгов участники отказались от конкурентной борьбы. ООО «Химсервис», ООО «МТ Трейд» и ООО «Рэйкос» подали по одному ценовому предложению с незначительным снижением цены, что привело к завышенной сумме контрактов», — отмечается в материале.

Дело возбудили по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции». Такое сотрудничество по закону признается картелем. Фирмы не могут заключить соглашение, если осуществляют продажу товаров на одном товарном рынке или покупку товаров на одном рынке. Такие соглашения приводят к снижению или поддержанию цен на торгах.

Компаниям могут грозить административные взыскания в виде «оборотного» штрафа или штраф в размере до 50% от стоимости предмета торгов.