РИАМО - 30 июл. В центре «Вектор» провели исследование и выяснили, что 90% частиц Covid-19 погибает в воде комнатной температуры в течение 24 часов, сообщает РИА Новости.

При этом в течение 72 часов вирус погибает на 99,9%.

«Как удалось установить ученым, в дехлорированной и морской воде вирус не размножается, но может сохранять жизнеспособность», — отмечается в материале.

Исследователи установили, что жизнеспособность вируса зависит от температуры воды. К примеру, при кипячении он полностью уничтожается.

Ранее американские ученые узнали, что пять миллиджоулей ультрафиолетового излучения на квадратный сантиметр могут снизить активность распространения Covid-19 на 99% за шесть секунд. При 22 миллиджоулях на квадратный сантиметр частицы патогена погибли за 25 секунд.

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30 ИЮЛЯ

- Ученые выяснили, сколько коронавирус живет в воде. В центре «Вектор» провели исследование и выяснили, что 90% частиц Covid-19 погибает в воде комнатной температуры в течение 24 часов

- В Москве умерли еще 12 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4 446 тысячи человек.