РИАМО - 30 июл. За последние сутки в столице 1 471 пациент вылечился от коронавируса после прохождения соответствующего лечения, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего в столице инфекцию победили 177 908 пациентов.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 1 471 пациент», - сказал Ракова.

Для того, чтобы подтвердить отсутствие у человека Covid-19, он сдает необходимые анализы. Тем, кто избавился от инфекции, предлагают стать донорами плазмы. Такая возможность есть у людей в возрасте от 18 до 55 лет.

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30 ИЮЛЯ

- Ученые выяснили, сколько коронавирус живет в воде. В центре «Вектор» провели исследование и выяснили, что 90% частиц Covid-19 погибает в воде комнатной температуры в течение 24 часов

- В Москве умерли еще 12 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4 446 тысячи человек.