РИАМО - 30 июл. Софт для виртуальных сим-карт планируют разрабатывать в технополисе «Москва», карты будут встраиваться в телефон на этапе производства и заменять обычную «симку», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Компания ООО «Исткомпис Рус» первой на российском рынке занялась разработкой программного обеспечения для виртуальных сим-карт. Производитель уже 16 лет выпускает традиционные сим-карты и сотрудничает с крупнейшими операторами России, стран СНГ и зарубежья.

«В год компания выпускает более 50 миллионов традиционных сим-карт. В ближайшее время разработчик получит статус резидента особой экономической зоны «Технополис «Москва», в следующем году на этой территории локализует свое производство», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В производство инвесторы планируют вложить 127 миллионов рублей. Более того, компания хочет начать выпуск банковских карт по новой технологии кастомизации контактной площадки.