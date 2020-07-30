РИАМО - 30 июл. Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского проведет для всех желающих бесплатные вебинары по лечению сезонных заболеваний, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Темы вебинаров будут меняться в зависимости от времени года. Кроме того, специалисты института затронут общие вопросы, к примеру, правила оказания первой помощи, восстановительное лечение, течение распространенных заболеваний», — говорится в сообщении.

Первый вебинар пройдет в четверг в 14:00. Он будет посвящен теме ожогов от борщевика.

Второй вебинар пройдет 5 августа также в 14:00 под названием «Как лечить солнечные ожоги и ожоги от жидкости для розжига». Следующий вебинар состоится 13 августа в аналогичное время. Он будет посвящен теме укусов змей и ожогам медуз.

Вебинар на тему «Что нужно знать о прививках от бешенства» пройдет 21 августа в 14:00. А 27 августа в это же время состоится вебинар на тему «Самые распространенные летние травмы в отделении травматологии».